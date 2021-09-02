مصرع وإصابة 14 شخص في حادث تصادم بالمنيا

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 13 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوب رست المنيا، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أوتوبيس مع سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي واسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم للمستشفى العام.



وبالانتقال أفادت التحريات الأولية، أن الحادث وقع نتيجة تخطى خاطئ بين أوتوبيس نقل ركاب قادم من سوهاج وكان في طريقة إلى القاهرة، وجنوب رست المنيا، وقع تصادم مع سيارة نقل بمقطورة محملة بالرخام.

تحرير المحضر اللازم

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بينما قامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.



