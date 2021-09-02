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الأوقاف: 33 % زيادة في إيرادات أغسطس 2021

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد


واصلت هيئة الأوقاف المصرية تحقيق أرقامها القياسية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح في العام المالي 2020/2021 م مبلغًا وقدره 1810.2 مليون جنيه بزيادة قدرها (263.5) مليون جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام 20192020م بنسبة زيادة قدرها 17%.

وأعلنت الهيئة تحقيق الأرقام القياسية خلال العام المالي 2021/2022 م، حيث حققت خلال شهر يوليو 2021 م مبلغًا قدره (100،052،525) جنيهًا، بزيادة قدرها (11،525،579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 111% من الربط الفعلي، وبنسبة زيادة قدرها 13%.

كما حققت خلال شهر أغسطس 2021 م مبلغًا وقدره (122،5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30،929،832) جنيهًا عما تم تحقيقه في شهر أغسطس 2020 م، وبنسبة زيادة تبلغ 33 %.


ووأوضحت أنه بلغ إجمالي إيرادات شهري يوليو وأغسطس 2021 م (222،552،525) جنيهًا بزيادة قدرها (42،455،411) جنيهًا وبنسبة زيادة نحو 23،5 % عن شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي 2020 م.

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