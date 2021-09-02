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عاجل.. السيسي يستقبل ملك الأردن والرئيس الفلسطيني لعقد قمة ثلاثية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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كان الرئيس السيسي، قد أجرى قبل أيام زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقى مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مصطفى الكاظمي رحب بأخيه الرئيس ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني العراق، مؤكداً على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوين الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

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