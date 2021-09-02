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سارة الشامي تكشف لـ"الفجر الفني" عن الاختلافات بين فيلمي"ماكو" و"موسي"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
سارة الشامي تكشف لـالفجر الفني عن الاختلافات بين فيلميماكو وموسي

احتفل صناع فيلم "ماكو" يوم الثلاثاء 31 أغسطس بالعرض الخاص في إحدى سنيمات التجمع، وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم بينهم عمرو وهبه، ناهد السباعي، بسمة، سارة الشامي.

كشفت الفنانة سارة الشامي عن مشاركتها في فيلم "ماكو" قائلة "مبسوطة أوي، إن هشوف الفيلم وسط الناس، الفيلم كان صعب جداً، ويا رب يدينا على قد تعبنا".

وقالت سارة الشامي أنها لا تخشى من رد فعل الجمهور على دورها في فيلمي "ماكو"، "موسى"، لأن الشخصيتين مختلفتين تماماً، مُضيفة:" بالعكس تجربتين بالنسبة لي جداد، أول مرة أشاىك في فيلم روبرت، وتاني مرة أقدم فيلم تحت الماية".


تدور أحداث فيلم "ماكو" حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر (سالم إكسبريس)، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث، وهو ما يمثل عنصر جذب كبير وتشويقى للمشاهدين.

 

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