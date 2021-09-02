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لطلاب الثانوية الأزهرية.. 6 نصائح هامة حول التنسيق

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
محمد العطار


خلال الساعات الحالية، بدأ طلاب الثانوية الأزهرية في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الحكومي، وفقا لعدد من القواعد حتى يلتحقوا بمرحلة جديدة وهي التعليم الجامعي.

وفتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءا من اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل، الموافق 6 من سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية.

التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021م متاح إلكترونيا لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية: من هنا

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تسجيل رغباتهم في موقع التنسيق:

- بعد الدخول على موقع التنسيق يجب إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب والمدون على شهادة الثانوية.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبا في حدود الحد الأقصى للرغبات المسموح.


- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي قام الطالب بإدخالها، ويعطي البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

- يمكن حفظ نسخة من الرغبات على الحاسب الشخصي حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قام الطالب بتعديل الرغبات عدة مرات سيحفظ الحاسب آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.


- تطبق جامعة الأزهر نظام التوزيع الجغرافي خلال تسجيل الرغبات والقبول بكليات ومعاهد الجامعة، باستثناء عدد من الكليات التي ليس لها مناظر في أي فرع من الفروع فتكون خارج قاعدة التوزيع الجغرافي وهي:

- كلية الإعلام
- كلية التربية الرياضية
- كلية اللغات والترجمة
- كلية الاقتصاد المنزلى
- كلية الدعوة
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية
- معاهد جامعة الأزهر

الكلمات المفتاحية

تنسيق الجامعات تنسيق الازهر الأزهر الشريف

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