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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الالماني

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يحل بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على نظيره لايبزيج، يوم السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز.

ويخطط نادي لايبزيج إلى إقامة احتفالية كروية كبيرة خلال مواجهة بايرن ميونيخ، والتي ستتضمن حضور 34 ألف مشجع.

وسيتوقف قرار السماح بحضور الجماهير على معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث اشترطت الحكومة الألمانية ألا يتجاوز معدل الإصابة بالعدوى في مدينة لايبزيج 35 حالة لكل 100 ألف شخص، وذلك بدأ من يوم 6 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة ونصف بتوقيت السعودية، والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات، والرابعة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش
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