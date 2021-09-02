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للعام الثالث على التوالي.. افتتاح كأس مصر للشطرنج بنقابة المهندسين

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
افتتح المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، والمهندس حسن عبد العليم، الأمين العام للنقابة،
بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات" لموسم 2021، والتي تجرى فعالياتها بمقر النقابة العامة للمهندسين للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 6 سبتمبر 2021، بمشاركة قرابة 150 لاعب ولاعبه.

ويأتي ذلك بحضور المهندس مؤمن شفيق عضو المجلس الأعلى للنقابة، والمدير التنفيذي لنادي الشطرنج، والمشرف العام علي البطولة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والعميد وجدي لمعي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج.
نقيب المهندسين يعبر عن سعادته
خلال الافتتاح، رحب نقيب المهندسين بجميع الفرق المشاركة في البطولة فى بيت الهندسة نقابة المهندسين المصرية، معبرا عن سعادته لاستضافة النقابة لبطولة كأس مصر للشطرنج للعام الثالث على التوالى، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، وأن تخرج البطولة بالشكل اللائق وان تكون بطولة موفقة للجميع.
تستمر لمدة 6 أيام
 من جانبه أشار المهندس مؤمن شفيق، إلى أن البطولة تقام تحت رعاية نقابة المهندسين بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، موضحا أن فعالياتها ستستمر لمدة 6 أيام، خلال الفترة من 1 حتى 6 سبتمبر. مشيرا إلى أن البطولة تضم عشرون فريقا علي مستوي الرجال وثماني فرق علي مستوي السيدات.
إنشاء أكاديمية للشطرنج
وكشف شفيق عن أنه جارٍ إنشاء أكاديمية للشطرنج وسيتم الإعلان عنها قريبا بهدف تكوين فريق قوى للمهندسين فى البطولة، للحصول على المركز الأول فى المرات القادمة. وخاصة وان أفضل لاعبي الشطرنج من المهندسين.

وعبر شفيق عن مدى فخره لما شهده الدور السادس بالنقابة - والتي تشهد قاعاته البطولة - من تطوير كبير، ليظهر بالشكل اللائق بالنقابة، خاصة وان هذه البطولة هى أول حدث يشهده الدور السادس بالنقابة بعد التطوير الكبير بما يليق بالمهندسين والنقابة.

للعام الثالث على التوالي.. افتتاح كأس مصر للشطرنج بنقابة المهندسين
للعام الثالث على التوالي.. افتتاح كأس مصر للشطرنج بنقابة المهندسين
للعام الثالث على التوالي.. افتتاح كأس مصر للشطرنج بنقابة المهندسين
للعام الثالث على التوالي.. افتتاح كأس مصر للشطرنج بنقابة المهندسين

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