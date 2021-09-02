تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

كشف مصدر مطلع داخل لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن آخر مستجدات استئناف نادي الزمالك، على عقوبات مباراة التتويج بالدوري.





وقررت لجنة المسابقات، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وشتم الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد، ، بجانب إيقاف حازم إمام 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.





وأوضح المصدر، إن لجنة التظلمات سوف تعقد إجتماع أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة استئناف الزمالك على عقوبة شيكابالا وحازم إمام، مشيرًا إلى أن الأبيض يحق له التظلم على عقوبة حازم إمام ولا يوجد ما يمنع ذلك".





وتابع:"يوجد بعض التعديلات التي تجريها لجنة التظلمات على اللائحة، لاسيما سيتم مناقشة استئناف القلعة البيضاء وفق اللائحة الحالية لأنها سارية بالفعل، لحين الانتهاء من التعديلات محل المناقشة بين أعضاء لجنة التظلمات".





ودخل شيكابالا في مشادة قوية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري، قبل مراسم تتويج الزمالك بالدوري للمرة 13 في تاريخه، بعد مباراة الأبيض أمام البنك الأهلي.





وقال مجاهد في وقت سابق أنه لم يسمع أي شتائم من شيكابالا بل قال له "أنت أهلاوي".