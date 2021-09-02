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تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:30 ص
غدير احمد
كشف مصدر مطلع داخل لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن آخر مستجدات استئناف نادي الزمالك، على عقوبات مباراة التتويج بالدوري.
وقررت لجنة المسابقات، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وشتم الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد، ، بجانب إيقاف حازم إمام 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.
وأوضح المصدر، إن لجنة التظلمات سوف تعقد إجتماع أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة استئناف الزمالك على عقوبة شيكابالا وحازم إمام، مشيرًا إلى أن الأبيض يحق له التظلم على عقوبة حازم إمام ولا يوجد ما يمنع ذلك".
وتابع:"يوجد بعض التعديلات التي تجريها لجنة التظلمات على اللائحة، لاسيما سيتم مناقشة استئناف القلعة البيضاء وفق اللائحة الحالية لأنها سارية بالفعل، لحين الانتهاء من التعديلات محل المناقشة بين أعضاء لجنة التظلمات".
ودخل شيكابالا في مشادة قوية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري، قبل مراسم تتويج الزمالك بالدوري للمرة 13 في تاريخه، بعد مباراة الأبيض أمام البنك الأهلي.
وقال مجاهد في وقت سابق أنه لم يسمع أي شتائم من شيكابالا بل قال له "أنت أهلاوي".