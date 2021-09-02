الليلة.. صبري فواز ضيف برنامج "لايت شو"

مسلسل "قصر النيل"، وهو بطولة دينا الشربينى، أحمد مجدي، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك.





تستضيف الإعلامية آية الغرياني اليوم في برنامجها "لايت شو"، الفنان صبري فواز، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.ومن المقرر أن يتحدث صبري فواز خلال اللقاء عن كواليس مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي"موسى"، و"ولاد ناس"، و"قصر النيل"، وعن كواليس استعداده لكل دور منهم، وعنوردود الأفعال التي تلقاها من الزملاء أو الجمهور، بجانب الحديث عن جديد أعماله الفنية.