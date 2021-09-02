مكاسب بالجملة ليوفنتوس بعد رحيل رونالدو

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن عواقب رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس وانتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد، من الجانب المالية والموارد الاقتصادية للفريق الإيطالي.





وقرر رونالدو العودة إلى إنجلترا عبر بوابة فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، والانفصال عن اليوفي عقب 3 سنوات، ليحصل يوفنتوس على 14 مليون يورو، بعدما ضم اللاعب في 2018 بـ 118 مليونا.





ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة " Calcio e Finanza" الإيطالية، فإن يوفنتوس حقق 52.332 مليون يورو ارباح في سوق الانتقالات، هذه بجانب الأموال التي تم توفيرها من الأجور ورسوم الانتقالات، وفي حالة إذا لم تؤخذ الأجور في عين الاعتبار، فإن التحسن 24.5 مليون يورو فقط".





وأضافت:"وهناك جزء كبير يعود إلى بيع رونالدو مقابل 15 مليون يورو، بجانب مكافآت تصل إلى 8 ملايين".





وتابعت:"ورغم أن يوفنتوس كان يأمل في الحصول على 29 مليون يورو على الأقل، ولكن الفائدة الأكبر هي أجر رونالدو الذي جعل النادي يوفر 57.350 مليون يورو من السنة المتبقية في عقده".





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن يوفنتوس باع كريستيان روميرو إلى أتالانتا، بالحصول على 16 مليون يورو، مما أدى إلى إنعاش خزائن البيانكونيري في نهاية سوق الانتقالات.





والجدير بالذكر أن يوفنتوس تعاقد مع مانويل لوكاتيلي، وكايو خورخي، ومحمد أحتارين، وأخيرًا مويس كين.