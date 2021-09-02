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مكاسب بالجملة ليوفنتوس بعد رحيل رونالدو
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
غدير احمد
أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن عواقب رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس وانتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد، من الجانب المالية والموارد الاقتصادية للفريق الإيطالي.
وقرر رونالدو العودة إلى إنجلترا عبر بوابة فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، والانفصال عن اليوفي عقب 3 سنوات، ليحصل يوفنتوس على 14 مليون يورو، بعدما ضم اللاعب في 2018 بـ 118 مليونا.
ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة " Calcio e Finanza" الإيطالية، فإن يوفنتوس حقق 52.332 مليون يورو ارباح في سوق الانتقالات، هذه بجانب الأموال التي تم توفيرها من الأجور ورسوم الانتقالات، وفي حالة إذا لم تؤخذ الأجور في عين الاعتبار، فإن التحسن 24.5 مليون يورو فقط".
وأضافت:"وهناك جزء كبير يعود إلى بيع رونالدو مقابل 15 مليون يورو، بجانب مكافآت تصل إلى 8 ملايين".
وتابعت:"ورغم أن يوفنتوس كان يأمل في الحصول على 29 مليون يورو على الأقل، ولكن الفائدة الأكبر هي أجر رونالدو الذي جعل النادي يوفر 57.350 مليون يورو من السنة المتبقية في عقده".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن يوفنتوس باع كريستيان روميرو إلى أتالانتا، بالحصول على 16 مليون يورو، مما أدى إلى إنعاش خزائن البيانكونيري في نهاية سوق الانتقالات.
والجدير بالذكر أن يوفنتوس تعاقد مع مانويل لوكاتيلي، وكايو خورخي، ومحمد أحتارين، وأخيرًا مويس كين.