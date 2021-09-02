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"العسومي" : تسليم مهام الأمين العام للصندوق العربي للكوارث والأزمات لـ"اَل نهيان" نقطة انطلاق

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، تسلم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مهام منصب الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، وذلك في مبادرة جديدة من مبادرات البرلمان العربي، التي تأتي اتساقًا مع استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، بهدف مساعدة المجتمعات العربية التي تتعرض لأزمات وكوارث مفاجئة

وأكد رئيس البرلمان العربي، على أن المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربي لمواجهة الأزمات والكوارث، تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق رافدًا وداعمًا ومساندًا للعمل الخيري والإغاثي والتطوعي على إمتداد الوطن العربي.

وتابع "العسومي" أن الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة في هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها في هذا المجال.

و أضاف رئيس البرلمان العربي أن تولي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أمينًا عامًا للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء إنطلاقًا من دوره الرائد في دعم ثقافة العمل التطوعي والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهوده المباركة وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستوى الوطني والعربي في مجال العمل التطوعي، والتي ستمثل بلا شك إضافة نوعية كبيرة في إدارة عمل الصندوق.

ومن جانبه أعرب الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، عن خالص شكره وعظيم تقديره لاختياره لتولي هذه المسئولية الكبيرة، مشددًا على أن قيم الخير والعطاء والتطوع قيمٌ أصيلة متجذرة في وجدان الأمة العربية، وتمثل دائمًا دافعًا لقويًا لبذل الجهود في شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربية، مشددًا على انه لن يدخر جهدًا من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها أُنشيء الصندوق.

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