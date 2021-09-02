عالم أحياء يكشف معلومات جديدة عن متحور "مو" (فيديو)

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسي، إن هناك 5 طفرات جديدة لفيروس كورونا ظهرت مؤخرا، ومنهم متحور "مو" والذي حصل على اهتمام كبير لتغير تكوين البروتين للفيروس، معلقا: "تحور مو يستطع الهروب من اللقاح".





وأشار "الأفندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن متحور "مو" ليس منتشر بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك دراسات علمية ترى أن لقاح فايزر مازال مؤثرا في هذا التحور، ولكن تغير شكل البروتين للفيروس "جرس خطر".



