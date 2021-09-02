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البورصة ترتفع في مستهل آخر جلسات الأسبوع

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية،فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2530 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13715 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4427 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 3036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.

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