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منهم 4 في نيويورك و2 في نيوجرسي.. وفاة 6 أشخاص بسبب الفيضانات بأمريكا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:04 ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بوفاة 6 أشخاص منهم 4 في نيويورك و2 في نيوجرسي بسبب الفيضانات.

 

وقد تسبب إعصار إيدا في ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة وفيات، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، ولا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من مليون منزل في لويزيانا وتسبب الفيضانات في تعقيد جهود الإنقاذ.

 

 وكما أودت شبكة "إن بي سي نيوز"، قال سكان مقاطعة سانت تشارلز، إنهم سيكونون بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل.

 

وقال زعماء محليون، إن مقاطعة سانت تشارلز، ولويزيانا، قد يكونان بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل بعد الدمار الذي تسبب فيه إعصار إيدا.

الكلمات المفتاحية

قتلى فيضانات اعصار ايدا أمريكا

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