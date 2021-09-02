بعد نجاح أغانيه الأخيرة.. رامي جمال يشوق جمهوره بمفاجآت فنية





شوق الفنان رامي جمال، جمهوره منذ قليل، بعمل جديد يجمعه بالمطرب محمد حماقي، مُشيرًا إلى أنه يجهز حالياً عدة مفاجآت لجمهوره، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشر رامي جمال صورة جديدة له برفقة الفنان محمد حماقي، وعلق عليها قائلاً:"الفترة الجاية المفاجآت كتير أخويا وصاحب عمر ووش خير على بعض، حاولوا تتوقعوا المفاجآت، اللي عارف أنا لحنت إيه لحماقي قبل كده يقول".





ويأتي ذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفنان رامي جمال الفترة الماضية، حيث أنه استطاع أن يحتل مراكز متقدمة في قائمة تريند" جوجل "، و" يوتيوب "، فور طرحه خمس أغنيات من ألبومه الجديد" ولسه".





وكان رامي جمال قد قام بتلحين العديد من الأغاني مع محمد حماقي من "خلص الكلام"،"طمنوني عينيك"،"كنت تتكلم"، "ليه يا حبيبي"، "ياريت"، "ووقت قريب".



