رانيا ملاح :" أجسد دور فتاة من طبقة متوسطة في " قلب مفتوح".. وهذا رأيي في الأعمال المنفصلة ( خاص)



وتحدثت عن القضية التي يناقشها العمل مشيرة إلى أن العمل يتناول السوشيال ميديا، وأكدت أنه تم ترشيحها للعمل من خلال المخرج أحمد خالد.





وتحدثت عن كواليس العمل قائلة :" الكواليس حلوة أوي، وكل الكرو متعاون جداً كما أشارت عن رأيها في نوعية الأعمال المنفصلة، قائلة أنها تواكب رتم الحياة السريع الذي أصبح متواجداً حاليًا.





يذكر أن حكاية " قلب مفتوح" تأليف هشام إسماعيل وإخراج احمد خالد بطولة فيدرا،كمال أبو ريه،ميدو عادل ،رانيا ملاح وعدد من النجوم.

كشفت الفنانة رانيا ملاح لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دورها في حكاية " قلب مفتوح" حيث أنها تجسد خلاله دور فتاة تدعي " نانسي " وهي بنت من طبقة متوسطة تنفق على جهازها لاستعدادها للزواج ، وتربطها علاقة باسرة دكتور يجسد دوره الفنان كمال أبو ريه، مضيفة أن الدور مفاجأة ومبني عليه أحداث القصة ".