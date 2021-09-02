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رانيا ملاح :" أجسد دور فتاة من طبقة متوسطة في " قلب مفتوح".. وهذا رأيي في الأعمال المنفصلة ( خاص)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كشفت الفنانة رانيا ملاح لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دورها في حكاية " قلب مفتوح" حيث أنها تجسد خلاله دور فتاة تدعي " نانسي " وهي بنت من طبقة متوسطة تنفق على جهازها لاستعدادها للزواج ، وتربطها علاقة باسرة دكتور يجسد دوره الفنان كمال أبو ريه، مضيفة أن الدور مفاجأة ومبني عليه أحداث القصة ". 

وتحدثت عن القضية التي يناقشها العمل مشيرة إلى أن العمل يتناول السوشيال ميديا، وأكدت أنه تم ترشيحها للعمل من خلال المخرج أحمد خالد. 

وتحدثت عن كواليس العمل قائلة :" الكواليس حلوة أوي، وكل الكرو متعاون جداً كما أشارت عن رأيها في نوعية الأعمال المنفصلة، قائلة أنها تواكب رتم الحياة السريع الذي أصبح متواجداً حاليًا.


يذكر أن حكاية " قلب مفتوح" تأليف هشام إسماعيل وإخراج احمد خالد بطولة فيدرا،كمال أبو ريه،ميدو عادل ،رانيا ملاح وعدد من النجوم. 

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