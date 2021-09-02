ضبط 5 أطنان لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم بالقاهرة

نجحت مباحث التموين بالقاهرة فى ضبط 5.56 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم قبل طهيها وتقديمها للمواطنين كوجبات جاهزة.

ضبط 5،65 طن مقطعات لحوم ودواجن

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 5،65 طن مقطعات لحوم ودواجن – عجينة سجق – زيت طعام – دقيق فاخر) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

الغش والتدليس

تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخرن "بدون ترخيص" تابع لمطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.