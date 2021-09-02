قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس





تقام اليوم الخميس مواجهة المنتخب السعودي ضد نظيره المنتخب الفيتنامي والتي تجمعهما على ملعب إستاد مرسول بارك لحساب مباريات الجولة الاولى من تصفيات القارة الصفراء المؤهلة إلى مونديال فيفا قطر 2022.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





ويدخل المنتخب السعودي المواجهة بالتشكيل التالي :-





- حراسة المرمى: محمد العويس.





- خط الدفاع: عبد الله مادو وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وياسر الشهراني.





- خط الوسط: عبد الله عطيف وسلمان الفرج وعبد الإله المالكي.





- خط الهجوم: سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.





أما فيما يخص القنوات الناقلة للمواجهة يمكن متابعتها عبر قناة SSC7 SD ويعلق عليها المعلق الكبير مشاري القرني