الموت يفجع الفنان السوري مكسيم خليل

أعلن الفنان السوري مكسيم خليل، منذ قليل عن وفاة والدته ستيلا خليل، مطالبًا الجمهور الدعاء لها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر مكسيم خليل صورة له برفقة والدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً:" إلى المرأة التي هزّت جدران قلبي، أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق أراها تسير في الحواري القديمة التي احبّت خلف مرآة الممثل وكواليس القباني وتاريخ المعهد العالي بين دمّر والأمويين، اراها تهرب من جسدٍ ماعاد يشبهها".



وأضاف مكسيم خليل:" قويةً كما كانت حرّةً كما كانت مخلصة اراها في مكانها بين يديّ الرب، محاطة بأصدقاء الزمن الجميل حيث لا مكان سوى للضحك، أراها في سمائي تنظر إليّ في غُربتي".



تابع:"تمسك يدي في وحدتي الطويلة منذ الطفولة وحتى الأبدية تحرسني إلى حين اللقاء تحضنني إلى يوم الدين، أراها الآن مطمئنة بحمى الرحمن كما تستحق ستيلا حبيبتي، يتيم أنا الآن يا أمي".





يذكر أن مكسيم خليل يشارك في مسلسل الإماراتي منصة، الذي عرض عبر منصة نتفليكس، وتخوض الدراما الإماراتية عبر المسلسل المنتظر نقلة نوعية ومختلفة، إذ يعد أول عرض عالمي لمسلسل إماراتي وعربي.