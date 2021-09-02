الافتتاح 2022.. 7 معلومات عن المدينة الفضائية المصرية



بدأت خلال الساعات الأخيرة، تظهر ملامح المدينة الفضائية المصرية بعد إعلان عدد من المختصين معلومات جديدة عن تلك المدينة التي تظهر للنور في 2022.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المدينة الفضائية المصرية بعدما طرحت على الساحة خلال الساعات الأخيرة:



- المدينة الفضائية المصرية مقامة على مساحة 123 فدانا، وتقع على الطريق الدائرى الأوسطى الكيلو 6 القاهرة السويس.



- جرى الانتهاء من 4 مبانى وجارى العمل في حوالى 5 مبان أخرى، وهى تضم 23 مبنى.





- المدينة ستكون جاهزة للعمل في الربع الأول من 2022، وسيكون لها أهداف تعليمية وأهداف بحثية، هذا بالنسبة للأكاديمية.



- تم الانتهاء من بناء مركز تجميع الأقمار الصناعية، وجاري إنشاء محطة توليد كهرباء متخصصة لإمداد المدينة الجديدة بالكهرباء، هذا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء بشكل رسمي من المدنية تمامًا عام 2030.



- أسست لتكون المركز التخصصي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، في مجال تجميع الأقمار الصناعية.



- المركز يستهدف أيضا إنتاج أقمار صناعية بـ أياد مصرية خالصة، وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.



- يتضمن مشروع مدينة الفضاء المصرية إنشاء أكاديمية للعلوم الفضائية ومركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار الصناعية خلال هذه الفترة وحتى الإعلان عن اعتزام الحكومة إطلاق قمر صناعى مصرى لأغراض التنمية والاتصالات والإنترنت بدأت مصر فى إعداد البنية الأساسية المطلوبة.





وفي هذا الشأن، الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن المدينة الفضائية المزمع تنفيذها سيكون داخلها 23 مبنى متخصصًا، موضحًا أن الجزء الأساسي في التليسكوب الفضائي الكاميرا ويتلخص عمله في رصد الحطام الفضائي أو المخلفات الفضائية، معلقًا أن العالم يشكو من أن الفضاء ملئ بالمخلفات الخطيرة الناتجه عن الأقمار الصناعية ولا يمكن التحكم فيها وقد ينتج عنها تصادم مع قمر أو تتصادم في بعضها ثم تسقط وتدخل الغلاف الجوي، وبالتالي تسقط على أفراد متواجدون على سطح الكرة الأرضية.