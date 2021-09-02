سحب 3034 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الأجهزة الأمنية 3034 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، في حملات أمنية للتصدي للخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وتستمر إدارات المرور في مواصلة عملها برصد المخالفات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني، حيث يجري سحب تراخيص السيارة وإرسال مالكها إلى المرور الصادر عنه الترخيص من أجل استلامها وتركيب الملصق الإلكتروني دون عقوبات حتى تاريخ تنفيذ قانون المرور الجديد في 18 سبتمبر الجارى.