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تعرف على موعد مباراة تشيلسي في الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي فريق تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل للاستمرار فى تحقيق البطولات هذا الموسم والمنافسة على لقب مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج هذا الموسم بعد عقد صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان تشيلسي قد تعاقد مع روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.
ويستعد تشيلسي لمواجهة أستون فيلا ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز البريميرليج يوم السبت فى تمام السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
ويذكر أن تشيلسي تعادل اللقاء الماضي أمام ليفربول بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

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