عضو"صناعة النواب": الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة فى عهد السيسي

أشاد النائب خالد كمالي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة.

توجيه الرئيس رائع

وقال "كمالي" فى تصريح لبوابة "الفجر" إن توجيه الرئيس رائع ولكن يكون على الجهات التنفيذية المسؤولة عن الوزارات المختلفة وتمتثل لحديث الرئيس وتساعد القطاع الخاص، لأن الذي نراه من وزارة الصناعة، والتجارة، ووزارة قطاع الأعمال، والوزارت المختلفة الخاصة بالاستثمارات غير محفظة، موضحًا أنهم يقومون بعمل رسوم على الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب رفع قيمة الجمارك وهذا عكس حديث الرئيس.

الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال شخصيته وقدرته وتدخله فى قطاعات متعددة، متمنيًا أن يتدخل بقوة ويساعد القطاع الخاص وتنمية استثماراته داخل البلد.