الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية





خطوات قليلة تفصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الحصول على توقيع واحد من أبرز الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وعلم الفجر الرياضي من مصادر مطلعة أن القلعة البيضاء تواصلت مع الإنتاج الحربي بشأن معرفة كافة الشروط الخاصة ببيع اللاعب مصطفى البدري.





وأبلغ المسؤولين في الفريق العسكري بأن اللاعب سيرحل مقابل دفع سبعة مليون جنيه وهو المبلغ الذي وافقت الإدارة عليه في إنتظار الساعات القادمة تمهيدًا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.





وكان مصطفى البدري قد تألق بشكل لافت مع الإنتاج الحربي الموسم الماضي قبل أن يهبط فريقه لدوري القسم الثاني حيث خاض 28 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع هدفين.