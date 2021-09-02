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كندا تتبرع بنحو 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا لنيجيريا وكينيا والنيجر

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تبرعت كندا، اليوم الخميس، بنحو 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا ضمن آلية كوفاكس لنيجيريا وكينيا والنيجر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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