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حمزة نمرة ينشر فيديو من الاستعدادات الأخيرة لحفل اليوم

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
حمزة نمرة ينشر فيديو من الاستعدادات الأخيرة لحفل اليوم


نشر النجم حمزة نمرة، مقطع فيديو قصير من الاستعدادات النهائية لحفل اليوم والمقرر اقامته بدبي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام". 


وروج حمزة نمرة، منذ أيام قليلة للحفل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير"إنستجرام" بنشره للبوستر الدعائي الحفل وكتب عليه قائلًا:"فاضل ٤ أيام على حفلة دبي يوم الخميس ٢ سبتمبر، جاهزين؟".

وتابع قائلًا:"معلومات مهمة جدًا: أولًا: مش محتاج تكون متطعّم بالكامل ضد فيروس كورونا علشان تعرف تحضر الحفلة، ثانيًا: تم إصدار تذاكر إضافية بناء على طلب الجمهور الكريم والكمية محدودة، ثالثًا: الحفل كله جلوس وعلشان كده الجمهور تم استثناؤه من شرط الحصول على التطعيم لحضور الحفل ولا محتاج يعمل فحص".

و قد أعلنت الجهة المشؤولة عن ااقمة الحفل عن توفر تذاكر إضافية بناء على طلب الجمهور، وتبدأ أسعار التذاكر من 200 درهم إلى 1000 درهم.

في سياق آخر أعلن نمرة، عن استعداده لاقامة حفل آخر في الأردن يوم 17 سبتمبر المقبل بمدينة عمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر حمزة نمرة صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلًا:"17 سبتمبر بإذن الله في الأردن، حفلة جميلة بإذن الله هنعلن عن تفاصيلها قريب".


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