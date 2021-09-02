طارق لطفي ينعي الفنان الراحل ماهر سليم

نشر الفنان طارق لطفي صورة للفنان الراحل ماهب سليم، وعلق عليها قائلاً:"الطيب ماهر سليم الله يرحمك".



يذكر أن الفنان ماهر سليم قد رحل عن عالمنا بالأمس بعد تعرضه لأزمة صحية في إحدى المستشفيات بدار السلام وقد أعلنت ابنته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"بابا مات".

نعى الفنان طارق لطفي الفنان الراحل ماهر سليم، وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".