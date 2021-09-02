"تعليم الشيوخ": حضور الطلاب العام الجديد ضروري

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أهمية حضور الطلاب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

انتظام حضور الطلاب بالمدارس

ودعا "توفيق"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للتمسك بموقفه بشأن انتظام حضور الطلاب بالمدارس، أمام بعض الآراء التى تطالب بتخفيض أيام الحضور، فى ظل استمرار أزمة كورونا.

تأثير سلبى كبير

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قائلًا: للأسف الشديد كان من أبرز الآثار السلبية لأزمة كورونا خلال العامين الماضيين، حرمان الطلاب من الانتظام فى حضور اليوم الدراسي بالمدارس، ما كان له تأثير سلبي كبير على تحصيل الطلاب للمواد الدراسية، الأمر الذى يتطلب منا أن ننتبه لهذه المشكلة ومحاولة معالجتها مع بداية العام الدراسي الجديد.



ورأى توفيق، أن انتظام حضور الطلاب يوميًا بالمدارس، له أهمية كبرى على مستوى عدة محاور، ولاسيما لطلاب مرحلة التعليم الأساسى وكذلك مرحلة التعليم الثانوي فى ظل توجهات الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الانتظام فى الحضور بالمدارس مع وجود اهتمام من جانب المعلمين بالفصل، والمتابعة الأسرية، عناصر هامة فى العملية التعليمية كفيلة بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التى توحشت فى ظل عدم حضور الطلاب بالمدارس بسبب أزمة كورونا.



وتابع توفيق، أن أغلب الأسر المصرية يتمنون عودة أولادهم للمدارس، بعدما اكتشفوا الآثار السلبية لعدم حضورهم خلال العامين الماضيين، من ضعف التحصيل الدراسي لاسيما لتلك المرحلة الدراسية الهامة وهى التعليم الأساسي، مؤكدًا أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس مع تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، وسرعة التعامل مع أي أحداث، كلها أمور من شأنها طمأنة الأهالي بشأن حضور الطلاب بالمدارس.

