مصرع موظف وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم بالقليوبية



كما أسفر الحادث عن إصابة مستقل السيارة الميكروباص "أسامة.أ.م"، 45 عامًا، مدرس، بكدمات بالحوض والكاحل الأيمن والفقرات القطنية، و"محمد.ش.س" 45 عامًا، مصاب مكدمات في أنحاء الجسد، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى شبين القناطر.



وتوصلت التحريات أنه أثناء سير قائد السيارة الميكروباص بالطريق المشار إليه، فوجئ بخروج مركبة التروسيكل من أحد الطرق الجانبية فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به واصطدمت السيارة الثانية بالسيارة الأولى من الخلف.

لقي موظف بالمعاش مصرعه، وأصيب 4 آخرين بحادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق "شبين القناطر - مسطرد"، بناحية تل اليهودية دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق شبين القناطر مسطرد بناحية تل اليهودية دائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق شبين القناطر مسطرد بناحية تل اليهودية، ما أسفر عن وفاة سائق التروسيكل "السيد.ع.م"، 66 عاما، بالمعاش لإصابته ببتر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسم، كما أصيبت زوجة المتوفي "انتصار.ي.ع"، 45 عاما، بجروح قطعية بالوجه واليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة نجل المتوفي "إبراهيم.ا.ع"، 14 عامًا، طالب، بكسور بعظام الجمجمة والوجه والفك والفخذ الأيسر.