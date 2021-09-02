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بـ"أسلحة نارية ومخدرات".. القبض على إثنين من العناصر الإجرامية بأسيوط

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط إثنين من المتهمين بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو) – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 2هاتف محمول - 2 ميزان – سلاح أبيض)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.


هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (500٫000– خمسمائة ألف جنيه تقريبًا).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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