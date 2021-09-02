البيئة تعرض رحلة اكتشاف حوت الفيوم وأهميته العلمية بمؤتمر صون الطبيعية

قامت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة بمشاركة المؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة وموارها، نحو تفعل استراتيحية 2030 وما بعدها والذى أقيم برعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة المعنين من الوزرات والجهات الرسمية والمدنية.





المؤتمر يعد نقلة نوعية فى تفعيل دور شركاء العمل البيئى



وأكدت وزارة البيئة على أهمية المؤتمر والذى يعد نقلة نوعية فى تفعيل دور شركاء العمل البيئى والمعنيين من الجهات الرسمية والمدنية فى تحقيق التزامات مصر الدولية فى صون الطبيعة وتنوعها البيولوجى بالإضافة إلى أنه يعد أحد النتائج التنفيذية لرئاسة مصر المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14 لعرض جهود مصر من مختلف الجهات لحماية الطبيعة ومواردها بما يحقق استراتيحية 2030 للتنمية المستدامة وما بعدها.



وأضافت أن وزارة البيئة باعتبارها الشريك الرئيسى لحماية البيئة والموارد الطبيعية فى مصر قامت بالعديد من الجهود والإنجازات والتى حرصت فيها على إشراك كافة المعنيين على المستوى الرسمى والمدنى من أجل دمج الاساليب البيئية بالخطط والأعمال لتلك الجهات وخاصة فى ظل دعم القيادة السياسية والحكومة للعمل البيئى لحماية الموارد الطبيعية والمواطن فى المقام الأول وهو ما أدى إلى العديد من النجاحات فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى على المستويين المحلى والعالمى.



عرض التجارب الرائدة في المجتمع المحلي



وأشارت إلى أن الوزارة تشارك بالمؤتمر بعرض عدد من التجارب الرائدة فى دمج المجتمع المحلى فى المحميات الطبيعية وآثاره فى ارتفاع مستوى الاجتماعي والاقتصادي علاوة على البيئي لتلك المناطق بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى كذلك مشاركة رحلة اكتشاف حوت الفيوم واهميته العالمية والعلمية كأحد اسهامات الوزارة لدراسة الحفريات ودعم البحث العلمى.



واستعرضت الدكتورة يسريه حامد مدير مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي برامج المشروع فى دمج المجتمع المحلى فى نظم الإدارة البيئية بالمحميات الطبيعية بالفيوم ووادى الجمال وسيوه ودور ذلك فى حماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتنوعها البيولوجى واضافت ان عمليات إشراك المجتمع المحلى بنظم الإدارة البيئية تم من خلال تدريب المجتمعات المحلية ورفع قدراتهم بالعديد من المحاور ومنها التراث البيئى واساليب الحفاظ عليه بالإضافة الى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات ورفع قدراتهم الحرفية واساليب التسويق والتواصل باللغات الأجنبية وهو ما أدى إلى نتائج ايجابية فى صون الموارد الطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية وخاصة المرأة.



عرض رحلة اكتشاف حوت فيوميستس- أنوبيس بالفيوم



كما استعرض الدكتور محمد سامح مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات بقطاع حماية الطبيعة ومدير محميات المنطقة المركزية رحلة اكتشاف حوت فيوميستس- أنوبيس بالفيوم كأول حفرية يتم تسميتها من قبل فريق مصرى دون مشاركة لباحثين من خارج مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة المنصورة حيث يعد هذا الحوت أقدم الحيتان الأفريقية التي عثر عليها حتى الآن بالإضافة إلى أنه واحد من أقوى الحيتان المكتشفة حتى الآن فى تلك الحقبة من الزمان مؤكدًا على أن هذا الإكتشاف يسد جزء من الفجوةً الكبيرةً في البيانات التى تثبت نظرية تطور الحيتان التى كانت تعيش منذ ملايين السنين ببحر التيتس الذى كان يغطى منطقة الفيوم قبل 43 مليون سنة كما يعد نقلة حقيقية للبحث العلمى لاستكمال الطريق لجيل جديد من الحيتان البرمائية.



الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة وموارها نحو تفعل استراتيحية 2030 وما بعدها تناول العديد من المحاور وهى التغيرات المناخية وأثرها على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، كذلك العوامل البيئية وأثرها فى المواقع الأثرية والمتاحف التاريخية بمصر بالإضافة إلى الحفاظ على الثقافة المصرية والثروات الطبيعية، علاوة على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية فيما بعد 2030، ودور المرأة في مجال صون الطبيعة والموارد الطبيعية والاستثمار في الموارد الطبيعية.