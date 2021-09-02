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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الدائري من السلام لـ المرج

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
داليا عادل
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري فى الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع محطة المرج الغربي مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:
اتجاه القادم من المرج القديمة
القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحي فيسارًا أسفل الطريق الدائري من داخل موقف العريش المرج
القادم من شارع 23 يوليو
القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيسارًا أسفل الطريق الدائري خلف محطة مترو أنفاق المرج، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق492021 ولمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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