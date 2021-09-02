رغم موافقة كارتيرون.. الزمالك مهدد بخسارة صفقة نارية

يواصل النادي الزمالك مفاوضاته مع طلائع الجيش لحسم صفقة مهند لاشين لاعب الفريق العسكري في الميركاتو الصيفي الجاري.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي طلائع الجيش يتمسك بالحصول على 15 مليون جنيه، للاستغناء عن مهند لاشين لاعب الفريق، لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وطلب كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، التعاقد مع مهند لاشين، بعدما أبدى إعجابه بمستواه، لتدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل وهو ما جعل إدارة الزمالك تدخل في مفاوضات مع إدارة الطلائع لضم اللاعب.





وأصبحت الصفقة مهددة بالفشل نظرا لرؤية إدارة الزمالك أن طلبات إدارة الطلائع مبالغ فيها وتسعى لتخفيض المبلغ.



