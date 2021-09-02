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القبض على عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة بسوهاج
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:23 م
هبة عبد الحفيظ
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بسوهاج لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام ( أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة – أدوات تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأدوات المضبوطة بقصد التعاطى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجرءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام ( أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة – أدوات تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأدوات المضبوطة بقصد التعاطى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجرءات القانونية.