تعرف على موعد مباراة ليفربول في الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

يسعي ليفربول الإنجليزي تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني للريدز وبوجود النجم المصري محمد صلاح للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج هذا الموسم.





ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريق ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم 12 سبتمبر فى تمام الخامسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان ليفربول تعادل أمام تشيلسي الجولة الماضية ضمن مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج بهدف دون رد كان سجل للريدز النجم المصري محمد صلاح.





ويذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي بعدما تفوق على ليفربول ومانشستر يونايتد.