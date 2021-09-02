خلال 24 ساعة.. ضبط 1124 قضية تموينية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

ضبط 1124 قضية تموينية

وتمكنت الجهود من ضبط 1124 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، ورود م معلومات للإدارة عن قيام (المديرين المسئولين عن صيدليتين كائنتين بمحافظة الجيزة) بحيازة كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمهربة جمركيًا ومدرجة بجداول المخدرات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدفهم وضُبط بداخل (الصيدلية الأولى "110،000 قرص" - الصيدلية الثانية "86000 قرص").

ضبط 16395 قرص مكمل غذائي

وفى إطار مكافحة جرائم الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر" شائعة الاستخدام بالمراكز الرياضية ومراكز التجميل وتنحيف القوام غير المرخصة والتي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مجالًا للدعاية والإعلان عن نشاطها، اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة نوعية مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (10) قضايا بإجمالي مضبوطات 16395 قرص مكمل غذائي (4747 عبوة – 67600 جرام بروتين) مستحضرات تجميل جميعها مهربة جمركيا "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها.



وتمكنت الجهود من ضبط (5،65 طن مقطعات لحوم ودواجن – عجينة سجق – زيت طعام – دقيق فاخر) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مخرن "بدون ترخيص" تابع لمطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.



ونجحت الجهود في ضبط (2،5 طن كبدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك(مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



وأسفرت الجهود عن ضبط (10،5طن "ملح ليمون – نكهات مختلفة الطعم "معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي "مستلزمات إنتاج" - 26000 عبوة "مياة غازية" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" - 60000 عبوة فارغة وإستيكر مدون عليها ذات العلامة التجارية "أدوات تعبئة").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج وتعبئة المياه الغازية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، فضلا عن ضبط (3 طن خضروات مجمدة) بدون بيانات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة مصنع لتعبئة وتغليف الخضروات) بمحافظة الشرقية.



وأثمرت الجهود عن ضبط (402،8 طن أقماح بها تغير فى الخواص الطبيعة لاحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطرًا على الصحة العامة - 51،37 طن "أقماح محلية" تم تجميعها للإتجار بها السوق السوداء، وغير مثبتة بالدفاتر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشون) بمحافظة الغربية، وضبط (201 طن أقماح) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتحتوى على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطرًا على الصحة العامة - 52،55 طن "أقماح محلية" تم تجميعها للإتجار بها السوق السوداء وغير مثبتة بالدفاتر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشون) بمحافظة الغربية.



