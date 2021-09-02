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البيئة تعقد ورشة عمل لمسئولى مدابغ الروبيكى حول الالتزام بالمعايير البيئية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقدت وزارة البيئة حلقة نقاشية تفاعلية لمسئولى المنشآت العاملة بمجال دباغة الجلود فى مدينة الروبيكي، بحضور ممثلى الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وهيئة التنمية الصناعية.

بناءً علي توجيهات الرئيس السيسي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الورشة تأتى ضمن إجراءات توفير الدعم الفني لتوفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخبرة الفنية فى مجالات المراجعة والاصحاح البيئى لدعم الصناعة الوطنية للجلود بمدينة الروبيكى بالمنطقة الصناعية ببدر للنهوض بها كصناعة تاريخية وهامة، وبما يكفل دعمها لسد الإحتياجات المحلية للمستهلك المصرى وخلق مزايا تنافسية عالمية بتوفير منتجات صديقة للبيئة.

مزايا الورشة

وتناولت الورشة مزايا استخدام تكنولوجيا الإنتاج الانظف الصديقة للبيئة، ودور الاستدامة البيئية في دعم الاستدامة الاقتصادية للمنشآت العاملة بالجلود لترشيد استهلاك الموارد بالحد من الفاقد منها، والتوعية بأهمية خفض كميات المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية وإعادة تدوير المخلفات الصناعية السائلة لإعادة استخدامها بدورة حياة منتج الجلود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوضيح دور مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة في مساعدة المنشآت تحسين ادائها البيئى.

وتضمنت الورشة التعريف بأهمية توافر سجل حالة بيئية للمنشأة باعتباره أحد أهم الاشتراطات الواردة بقانون البيئة، حيث يوضح تأثير أنشطة المنشأة على البيئة المحيطة وبيانات عن طبيعة النشاط وكيفية التخلص الآمن من المخلفات الصناعية، وايضا سجل المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات الصلبة، وأهمية ارتداء العاملين لمهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة بما يحافظ على صحة العاملين وبالتالى تحسين ادائهم وزيادة الانتاجية، وتحسين جودة المنتجات بتطبيق معايير التنمية المستدامة على كافة الأبعاد من اقتصادية واجتماعية وبيئية.

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