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"بسبب فلوس".. التحقيق في مقتل مُسن على يد شاب بكرداسة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل مُسن على يد شاب بكرداسة، وذلك بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم والمجني عليه تربطهما علاقة قرابة، وفي يوم الواقعة تشاجر المتهم مع المجني عليه لخلاف مالي، فاحضر سلاحا أبيض وقام بطعنه في الرقبة طعنة نافذة وسقط قتيلا في الحال.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل مسن نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات وتبين مقتل مسن نتيجة إصابته بعدة طعنات، وأن عامل تربطه به علاقة قرابة وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

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