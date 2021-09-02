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بدء تطعيم منسوبي جامعة الأزهر ضد ڤيروس كورونا الأسبوع المقبل

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تبدأ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خطة تطعيم شاملة في جميع قطاعاتها ابتداء من الأسبوع القادم.


وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن الجامعة سوف تبدأ في تطعيم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد ڤيروس كورونا المستجد؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام القادمة.

 
وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر أنه سيتم تحديد عدد من النقاط الخاصة بالتطعيم، تعمل على مدار أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في جميع فروع الجامعة بالقاهرة بنين وبنات، والوجهين: البحري والقبلي، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لنقاط التطعيم تصل إلى ٣٠٠ فرد يوميًّا لكل نقطة وتعمل على مدار الأسبوع.
 
جدير بالذكر أن العدد المستهدف تطعيمه في جامعة الأزهر يصل إلى نحو ٤١٧٧٠٠ مواطن من منسوبي جامعة الأزهر بجميع الكليات.


تبدأ عملية التطعيم بالتسجيل الإلكتروني لمتلقي التطعيم في القاهرة والوجهين: البحري والقبلي، يتبعها تلقي التطعيم بالتنسيق مع مديريات الصحة بالقاهرة والمحافظات.

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