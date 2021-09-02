وصول منير مكرم لتشييع جثمان ماهر سليم

وصل الفنان منير مكرم، منذ قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة، لتشييع جثمان صديقه ماهر سليم وأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر لدفنه في مقابر العائلة.





وكان قد أعلن منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة ماهر سليم في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكتب :"الدوام لله،أخي وحبيبي وأستاذي،ماهر سليم.







رحل عن عالمنا الفنان ماهر سليم وذلك بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات بدار السلام