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عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، تفاصيل جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن التطلع لتعزيز العلاقات مع الأردن بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

وثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار دعم العمالة المصرية في الأردن.

ومن ناحيته أعرب ملك الأردن، عن تقدير بلاده لمصر على المستويين الرسمي والشعبي.

واستعرضت مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني أخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

ملك الأردن مباحثات الملك عبدالله السيسي الرئاسة

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