بهذه الكلمات.. مريم منيب تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل عامر منيب

حرصت الفنانة الشابة مريم عامر منيب، على الاحتفلل بذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل عامر منيب الـ 58 الذي قد رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، موجهةً له رسالة مؤثرة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





كتبت مريم:" 58 شمعة اليوم،من فضلك توقف لحظة لتتمنى لهذا الملاك أسعد عيد ميلاد الفاتحة، لقد جعلت حياتي تبدو وكأنها قصة خيالية بأسعد النهايات، لم يفعل شيئا سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون ويتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص".



أضافت:" لقد رحلت عن عالمنا لكنك على قيد الحياة حتى اليوم،عيد ميلاد سعيد لملك السعادة وملاكى إلى الأبد،وحشتنا كتير يا أبي".





يذكر أن مريم عامر منيب، قد أعلنت تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والذي أصيب به منذ ثلاثة أشهر .