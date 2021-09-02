جامعة الفيوم: "عرفة صبري" يفوز بجائزة التميز في النشر العلمي المرموق من منظمة VDGOOD الهندية





وذلك تقديرا لإسهامات سيادته وجهوده البحثية المحلية والدولية والتي تضمنت أكثر من ٥٠ نشر علمي في المجلات المختلفة، إضافة إلى مشاركة سيادته في العديد من المؤتمرات العلمية والتي وصلت إلى ١١ مؤتمر، وكذلك خبراته التدريسية والتي وصلت إلى ٣٠ عاما.

يتقدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخالص التهنئة للدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميد كلية العلوم، لفوزه بجائزة التميز في النشر العلمي المرموق لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ من المنظمة الدولية للابتكار العلمي والتكنولوجيا (VDGOOD) الهندية.