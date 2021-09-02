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حقيقة استقالة بابا الفاتيكان

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
كشفت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، منذ قليل، حقيقة استقالة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وأوضحت كارلوس هيريرا من راديو COPE أجرى مقابلة مع البابا تحدّث فيها حول قضايا:
- أفغانستان والصين
- والموت الرحيم
- التعديلات بالكوريا الرومانية.

وخلالها أكد البابا أنه "لم أُفكِّر أبدًا في الاستقالة".

وقال بابا الفاتيكان: "لم يخطر هذا الأمر أبدًا في ببالي... لا أعرف من أين جاءوا بفكرة أنني سأستقيل!". 

وأوضح البابا أيضًا أنه تمَّ إعلامه بهذه الأخبار في وقت لاحق: "لقد أخبروني أيضًا أن هذا الموضوع كان رائجًا في الأسبوع الماضي، إيفا فرنانديز، وهي مراسلة راديو COPE لإيطاليا والفاتيكان قد أخبرتني... وأخبرتها أنه ليس لدي أي فكرة لأنني هنا أقرأ صحيفة واحدة فقط في الصباح، صحيفة روما. كما أنني لا أشاهد التلفاز".

وتابع: "أتلقّى، نعم، التقرير الإخباري لكلِّ يوم بشكل أو بآخر، ولكنني اكتشفت لاحقًا، بعد أيام قليلة، أن هناك شيئًا ما يتعلق باستقالتي".

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