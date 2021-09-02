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19 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول.
4 سفن حاويات
وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 
دخول سفينتي حاويات
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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