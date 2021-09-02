19 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

4 سفن حاويات

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. دخول سفينتي حاويات كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن.



وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول.