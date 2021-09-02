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السياحة: تطعيمات لقاح كورونا ساعدت في توافد السياح على مصر (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن الوضع السياحي مطمئن جدا، والحركة السياحية تسير بشكل جيد، حيث ساهمت الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بالمناطق السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة في توافد أعداد كبيرة من السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشارت "بهجت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن تطعيم العاملين في القطاع السياحي بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر ساهم في سماح الدول لمواطنيها بالتوجه لمصر، كونها مقصد سياحي آمن.

وأضافت أن أي منشأة سياحية تخالف الاجراءات الاحترازية أو لا تتبعها بشكل سليم أو تصدر شكوى منها من خلال الخط الساخن 19654، يتم على الفور إتخاذ إجراءً سريعا ضدها وهو ما ساهم في شعور السائحين بالأمان والطمأنينة في مصر.

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