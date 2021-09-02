اليوم.. أحمد شيبه يحيي حفلاً غنائياً بالساحل الشمالي



ويشاركه في الحفل مطرب المهرجانات عمر كمال، والمقرر أن يغني عدد كبير من الأغاني.



وروج عمر كمال، عن الحفل من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره البوستر الرسمي للحفل.





يستعد المطرب أحمد شيبه، لإحياء حفلاً غنائياً ضخم مساء اليوم 2 سبتمبر بالساحل الشمالي، ويقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه.