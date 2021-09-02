وكيل "تضامن النواب" يُشيد بدور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع





شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، كأحد أعضاء لجنة التحكيم فى مراحل التصفية في الدورة الخامسة لجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني التي تنظمها جمعية التطوير والتنمية، للمشاركة فى تقييم الجمعيات الأهلية المؤهلة للدور النهائي من الجائزة بمختلف المحافظات.



المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا

وأوضح "فتحي"، خلال تصريحات له، اليوم الخميس، أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط عمله وتكامله مع جهود الدولة والقطاع الخاص، للمساعدة في تحسين حياة المواطن المصري وحل مشاكله.



تخدم القرى الأكثر فقرًا

وأشاد النائب أحمد فتحي، بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ مشاريعهم علي أرض الواقع كمشاريع تخدم القرى الاكثر فقرًا في مختلف محافظات مصر، ومشاريع تخدم ملف التعليم والصحة وغيرها من الملفات الهامة .





وضمت لجنة التحكيم هذا العام كلًا من الدكتور عصام العدوي، مستشار وزيرة التضامن سابقًا، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن، وجيهان حافظ رئيس التسويق والإستدامة الإستراتيجية – بنك الإسكان والتعمير،والدكتورة عزة كامل عضو المجلس القومي للمرأة، و نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

