"وادي دجلة" يحتج رسميًا على استمرار ترخيص "مصر للمقاصة" رغم عدم سداد مستحقات اللاعبين

في إطار حرصها على الالتزام بالضوابط القانونية لمنظومة كرة القدم في مصر، تقدمت أندية وادي دجلة-أكبر نادي خاص- بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء ترخيص نادي مصر للمقاصة؛ لعدم سداد الأخير مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي، وذلك في ضوء حرص أندية وادي دجلة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وأهمية تطبيق الضوابط والمعايير القانونية لرفع مستوى اللعبة في مصر.





واستندت إدارة أندية وادي دجلة، في طلبها للاتحاد المصري لكرة القدم، على تقدم 5 لاعبين بنادي مصر للمقاصة بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم حصولهم على المستحقات المالية عن الموسم الماضي، وهو ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام الفترة الماضية، مشددةً على خطورة عدم تطبيق الاتحاد المصري للوائح المنصوص عليها في هذه الحالة.



