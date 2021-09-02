محافظ المنيا: نسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية

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محافظ المنيا: نسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:29 م
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
ترأس اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللجنة الدائمة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية والإشرافية بالمحافظة، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بعدد من المديريات الخدمية، لعرض برامجهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل والوظائف المتقدمين لها.
جاء ذلك بحضورالمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار أشرف محمود عثمان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، وسهام داود، وكيل مديرية التنظيم والإدارة، ومديري مديريات الخدمات المعنية، وبحضور الأمانة الفنية للجنة برئاسة مدير الموارد البشرية بالمحافظة، وعضوية مدير التفتيش المالي والإداري، وعدد من أعضاء الإدارة العامة للموارد البشرية.
أكد محافظ المنيا، أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك، حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا وقد تم إجراء مقابلات شخصية لـ 12 من المتقدمين لشغل وظائف مديري العموم للإدارات والتي قد تم الاعلان عنها علي موقع البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وجريدتين رسميتين واسعة الإنتشار، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي قد شملت مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية، ومدير عام إدارة شئون التعاون الزراعي، بمديرية الزراعة، وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها.